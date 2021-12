En matière de référencement, la concurrence pour figurer sur la première page des SERPs peut être féroce. Apparaître dans les 3 premiers résultats d'une recherche Google est un moyen sûr de bénéficier d'une augmentation massive du trafic sur votre site web, ce qui signifie beaucoup plus d'opportunités d'atteindre de nouveaux clients potentiels. Cependant, l'algorithme de Google est impitoyable et votre seule volonté ne vous fera pas grimper comme par magie dans le classement de Google. On parle beaucoup de l'achat de backlinks, de la mise en place d'une stratégie de netlinking, mais ce dont nous allons parler ici c'est du PBN.

QU'EST-CE QU'UN PBN ?

PBN est l'abréviation de Private Blog Network et définit un groupe de sites web de haute autorité que vous possédez et contrôlez pour créer des liens vers votre Money site, c'est-à-dire votre site principal (un site e-commerce par exemple).

Qualité des backlinks

Les sites qui composent un PBN sont généralement créés à partir de noms de domaine expirés qui possèdent déjà des actifs SEO de bonne qualité. L'algorithme de Google est configuré pour valoriser les liens de qualité pointant vers votre site, communément appelés backlinks. La qualité d'un backlink dépend de l'autorité du site Web d'où il provient. Cela signifie qu'un lien retour provenant du blog de votre cousin n'aura pas la même valeur aux yeux de Google qu'un lien retour provenant du site lemonde.fr.

POURQUOI CRÉER UN PBN ?

Acquérir des backlinks de qualité

Comme vous pouvez l'imaginer, il est beaucoup plus facile d'obtenir un backlink de votre cousin que de lemonde.fr.L es backlinks provenant de sites d'autorité sont la preuve pour Google que votre site est jugé pertinent par d'autres sites influents. Ces liens sont donc très difficiles à acquérir naturellement car il faut se faire remarquer par un site d'autorité. Supposons que vous parveniez à obtenir un lien retour de nytimes.com : vous n'avez aucun contrôle sur l'emplacement du lien sur la page, sur ce qui se trouve autour du backlink et sur le texte du lien.

Un PBN pour les gérer tous

La création d'un Private Blog Network vous permet d'avoir un contrôle total sur les liens pointant vers votre site. Votre PBN doit être composé de noms de domaine expirés à haute autorité afin que les liens que vous créez vers votre site aient un effet de halo positif et lui confèrent plus d'autorité. De plus, lorsque vous créez un lien vers votre site depuis l'un de vos blogs, vous pouvez réellement contrôler l'ancre du backlink, son emplacement, et le texte qui l'entoure. Vous pouvez facilement gérer les liens pointant vers votre site puisque tous ces liens proviennent d'autres sites que vous possédez. Plus vous possédez de blogs, plus vous pouvez créer de backlinks pour votre site. Chaque lien donne plus d'autorité et de valeur à votre site et par procuration plus de visibilité sur les moteurs de recherche.













